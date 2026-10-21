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Viviendas con Acompañamiento Social

El ministro de Desarrollo Social (Mides), Gonzalo Civila, anunció una nueva estrategia estructural que busca transformar el modelo de asistencia tradicional para la población más vulnerable.

• Se proponen viviendas con acompañamiento social para personas en situación de calle, priorizando una alternativa habitacional permanente y de mayor calidad frente al sistema de refugios nocturnos de emergencia. • Para la implementación y sostenibilidad de este plan anual se utilizarán y reconvertirán los recursos presupuestales del Ministerio de Desarrollo Social, optimizando el gasto del Estado uruguayo. • El nuevo modelo (basado en el vínculo, la vivienda y la vida) incluye el despliegue de equipos técnicos estables y el impulso de subsidios de alquiler y proyectos sociolaborales, buscando dar un giro histórico en la reintegración comunitaria.

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