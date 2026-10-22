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Reclamo del Gremio Estudiantil del Liceo Departamental de Maldonado

Los integrantes del G.E.D. (Gremio Estudiantil del Departamental) se declararon en alerta y movilización pública para exigir la intervención inmediata de las autoridades de la enseñanza secundaria ante una situación que afecta la convivencia dentro de la institución educativa.

• Los estudiantes reclaman respuestas urgentes ante las varias denuncias presentadas por el comportamiento de un docente del establecimiento, manifestando su profunda preocupación por la falta de medidas preventivas o de apartamiento del cargo. • Desde el colectivo estudiantil enfatizan que el objetivo de las protestas es garantizar un entorno de aprendizaje seguro, libre de situaciones de acoso, maltrato o conductas inapropiadas que vulneren sus derechos como menores de edad. • El gremio mantendrá asambleas permanentes y evaluará la profundización de las medidas de fuerza en caso de que la dirección del liceo y la inspección de Secundaria no den curso rápido a los protocolos de investigación correspondientes.

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