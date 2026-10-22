Puesta en Marcha de Nuevos Semáforos Inteligentes en Maldonado

La Intendencia Departamental de Maldonado, a través de su Dirección General de Movilidad, anunció la activación de dos nuevas baterías de semáforos en puntos clave del departamento que registran un importante flujo vehicular.

• Los nuevos dispositivos inteligentes, que se encontraban funcionando en modo destellante, estarán completamente operativos a partir de este viernes 23 de octubre. Las zonas donde están colocados son las siguiente: • Solanas: Ubicados sobre la Ruta Interbalnearia, a ambos lados de la rotonda en su cruce con la Ruta 12, para facilitar un ingreso seguro a la rotonda desde los flujos secundarios. • Avenida Roosevelt (Barrio Cantegrill): Dispuestos en los extremos de un tramo de cruces asimétricos, específicamente entre Camps / Av. Litman y entre Av. República Argentina / Thomas Jefferson, con el fin de agilizar los giros a la izquierda. • A diferencia de los sistemas tradicionales de tiempos fijos, estos semáforos incorporan un esquema que ajusta automáticamente la duración de las luces según las condiciones del tránsito, los días de la semana y las franjas horarias, contemplando además el cruce seguro de peatones.