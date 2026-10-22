Balance Positivo en el 8º Congreso Nacional del Frente Amplio

La edila departamental de Maldonado por el Frente Amplio, Adriana Costa, realizó una evaluación muy favorable tras participar de las deliberaciones de la máxima instancia sectorial de la coalición de izquierda.

• El masivo encuentro político se desarrolló bajo la denominación oficial de 8º Congreso Nacional Ordinario “Compañero José Pepe Mujica”, rindiendo tributo al expresidente de la República y figura histórica de la fuerza política. • Costa celebró los amplios acuerdos alcanzados por los más de 2.000 delegados congregados en Montevideo, destacando especialmente la reelección por unanimidad de Fernando Pereira en la presidencia de la fuerza política. • La legisladora frentempilista subrayó que desde que se asumió esta conducción se ha logrado una mayor sistematización en el despliegue del interior del país. Al mismo tiempo, confirmó que el cronograma institucional pautó las elecciones internas partidarias para el 12 de septiembre de 2027.