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Convenios de AFE para el Desarrollo Social en Maldonado

El presidente del directorio de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), Ernesto Cesar, destacó el trabajo coordinado que viene realizando el ente autónomo para optimizar el uso de sus tierras y activos inmobiliarios en el departamento.

• Los equipos técnicos trabajan intensamente para identificar predios que puedan utilizarse con finalidad social, priorizando proyectos vinculados a la educación, la vivienda y el desarrollo urbano sostenible. • En un esfuerzo conjunto, junto a la Intendencia de Maldonado (IDM) realizan un relevamiento para poner en valor otros predios en desuso, buscando regularizar terrenos e integrarlos a los planes de las alcaldías locales. • Esta política de convenios interinstitucionales es la que permitió, recientemente, destinar parcelas ferroviarias clave en la zona de San Carlos para dar paso a infraestructuras comunitarias de alto impacto social.

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