El Pozo Revancha del 5 de Oro Cayó en San Carlos

La emoción invadió al "Kiosco Lo de María" tras confirmarse que en su local se comercializó la boleta ganadora de uno de los premios más codiciados de La Banca, tiñendo de fiesta a toda la ciudad carolina.

• El comercio vendió la boleta ganadora del Pozo Revancha del 5 de Oro, convirtiendo de la noche a la mañana a un cliente de la zona en el nuevo afortunado del departamento. • Al enterarse de la noticia, la propietaria del comercio, María Ortega, se mostró sumamente conmovida y declaró: “me emociona saber que fue gente de laburo”, manifestando su alegría de que la fortuna favoreciera a vecinos trabajadores de la comunidad. • El "Kiosco Lo de María" se consolida tras este acontecimiento como un nuevo imán de la suerte en San Carlos, registrando un fuerte incremento de clientes que se acercan tentados por el gran impacto comercial y la repercusión barrial de la jugada.