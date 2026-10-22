Homenaje al Sector de la Construcción en la Junta Departamental

El edil(s) del Partido Colorado, Ignacio Garateguy, impulsó un espacio de homenaje en el deliberativo departamental para destacar la labor de uno de los motores económicos y sociales más importantes de la región

• El legislador expuso en el marco del Día de la Industria y los Trabajadores de la Construcción, una jornada que pone en valor la dedicación de quienes edifican el desarrollo de nuestras ciudades. • Garateguy fundamentó un cálido reconocimiento a los trabajadores de la construcción en nuestro departamento, subrayando que la mano de obra local es el pilar fundamental que sostiene el crecimiento inmobiliario, turístico y de infraestructura en Maldonado. • Durante su alocución, el edil también hizo hincapié en la importancia de seguir fortaleciendo las políticas de seguridad laboral, la capacitación continua y la sinergia entre el sector público y privado para garantizar empleos estables y de calidad.