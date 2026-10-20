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Se avanza en las gestiones para el Liceo 2 de Piriápolis.

El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, confirmó importantes avances en el desarrollo del proyecto para el largamente reclamado Liceo Nº 2 de Piriápolis.

Pablo Caggiani, confirmó importantes avances en el desarrollo del proyecto para el largamente reclamado Liceo Nº 2 de Piriápolis.

• La Administración Nacional de Educación Pública continúa coordinando las etapas técnicas y los acuerdos institucionales necesarios para la concreción del nuevo centro educativo. • Las autoridades y equipos técnicos están trabajando intensamente para lograr que el llamado a licitación pública se realice durante este año. •Este segundo liceo para el balneario representa una respuesta clave para absorber la creciente matrícula de la zona y descomprimir la actual infraestructura.

El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, confirmó importantes avances en el desarrollo del proyecto para el largamente reclamado Liceo Nº 2 de Piriápolis.
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