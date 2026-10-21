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Reunión del CECOED por personas en situación de calle

El prosecretario general de la Intendencia de Maldonado, José Martín Hualde, participó activamente del encuentro en el que las autoridades coordinaron nuevas acciones de contingencia social.

• Máximas autoridades departamentales mantuvieron una reunión de trabajo presencial con el Ministro de Desarrollo Social para unificar esfuerzos institucionales. • Durante la sesión se evaluaron alternativas viables para solucionar la problemática de las personas en situación de calle, analizando recursos habitacionales y de asistencia. • El objetivo del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) es optimizar el abordaje de esta realidad social, garantizando un refugio seguro y un seguimiento integral a la población vulnerable.

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