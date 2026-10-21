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Reunión Clave en Maldonado por personas en situación de calle

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, mantuvo un encuentro de trabajo con los integrantes del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) de Maldonado para coordinar nuevas respuestas sociales.

• Durante la jornada se presentó formalmente el proyecto "Habitar, convivir y producir", una iniciativa orientada a transformar la asistencia tradicional mediante soluciones habitacionales estables. • La reunión tuvo como eje unificar las acciones del Mides con los recursos de la Intendencia y los municipios locales, buscando optimizar el abordaje de la situación de calle en el departamento. • El plan presentado no solo prioriza el acceso a la vivienda con acompañamiento técnico, sino que también incorpora herramientas de capacitación y proyectos sociolaborales para promover la autonomía de los participantes.

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