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Postulaciones Abiertas para el Programa “Despega Uruguay”

El presidente de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), Juan Ignacio Dorrego, convocó a las micro, pequeñas y medianas empresas de la región a sumarse a esta iniciativa tecnológica orientada a la transformación digital.

• El jerarca recordó que las postulaciones están abiertas y son 100% gratuitas para las empresas elegibles, facilitando un acceso democrático a herramientas de vanguardia tecnológica. • Quienes resulten seleccionados recibirán formación especializada en Inteligencia Artificial y un incentivo económico de $300 dólares en créditos para implementar servicios en la nube. • Toda la base de datos, requisitos de elegibilidad y el formulario digital de inscripción están disponibles en el sitio web oficial de la institución: ande.org.uy.

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