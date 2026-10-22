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Maldonado Recibe el Programa “Despega Uruguay”

El presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, Willy Ihlenfeld, formó parte de la presentación oficial del programa tecnológico enfocado en la digitalización del sector productivo local.

• Las autoridades presentaron el programa "Despega Uruguay", el cual desembarca en la región para acelerar la adopción de herramientas en la nube e Inteligencia Artificial en el comercio formal. • Se confirmó que se dispone de un total de 50 cupos para las pequeñas y medianas empresas de Maldonado, por lo que se insta a los interesados a postularse de forma temprana. • A través de esta iniciativa, las pymes que resulten seleccionadas accederán a capacitaciones prácticas y mentorías personalizadas sin costo, orientadas a optimizar sus procesos de ventas, logística y atención al cliente.

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