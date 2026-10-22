Lanzamiento de “Despega Uruguay” para Impulsar Mipymes

El presidente de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), Juan Ignacio Dorrego, encabezó la presentación oficial de "Despega Uruguay", un innovador programa piloto diseñado para acelerar la transformación digital en el interior del país.

• La iniciativa se consolida mediante una cooperación estratégica entre ANDE, Antel, Nub8 y Amazon Web Services (AWS), permitiendo dotar a las empresas de infraestructura en la nube de nivel global. • El objetivo central es facilitar la incorporación de soluciones de Inteligencia Artificial (IA) sin costo de implementación para automatizar tareas, organizar reservas, controlar stock y mejorar la eficiencia operativa. • Este despliegue inicial está dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas de Maldonado, Rocha, Lavalleja y Treinta y Tres, ofreciendo capacitación integral durante cuatro semanas y $300 dólares en créditos de Amazon para costear las herramientas utilizadas