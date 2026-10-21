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La IDM cederá un terreno para el Liceo N.º 3 de San Carlos

La Intendencia Departamental de Maldonado cederá un terreno para la construcción del nuevo Liceo N.º 3 de San Carlos, según informó el secretario general de la IDM, Álvaro Villegas

La Intendencia Departamental de Maldonado cederá un terreno para la construcción del nuevo Liceo N.º 3 de San Carlos, según informó el secretario general de la IDM, Álvaro Villegas. La articulación interinstitucional entre AFE y ANEP permitió concretar este avance dentro de las políticas sociales impulsadas por la administración departamental.

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