José M. Hualde, Prosecretario General IDM; Refugio Ruta 39
La asistencia para personas en situación de calle continuará vigente en el departamento de Maldonado, a pesar de que ya cesó la alerta meteorológica que había motivado el refuerzo de las medidas de contingencia.
• Las autoridades confirmaron que el refugio para personas en situación de vulnerabilidad seguirá operativo de forma regular. • El refugio que venía funcionando en la Ruta 39 mantendrá sus prestaciones, pero aún no se ha confirmado si seguirá en el mismo local o si será trasladado a una nueva ubicación física en los próximos días. • El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) junto a la Intendencia evalúan alternativas locativas para asegurar la capacidad de atención y la comodidad de los usuarios.