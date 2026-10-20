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José M. Hualde, Prosecretario General IDM; Refugio Ruta 39

La asistencia para personas en situación de calle continuará vigente en el departamento de Maldonado, a pesar de que ya cesó la alerta meteorológica que había motivado el refuerzo de las medidas de contingencia.

José Martín Hualde sobre refugio Ruta 39

• Las autoridades confirmaron que el refugio para personas en situación de vulnerabilidad seguirá operativo de forma regular. • El refugio que venía funcionando en la Ruta 39 mantendrá sus prestaciones, pero aún no se ha confirmado si seguirá en el mismo local o si será trasladado a una nueva ubicación física en los próximos días. • El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) junto a la Intendencia evalúan alternativas locativas para asegurar la capacidad de atención y la comodidad de los usuarios.

José Martín Hualde sobre refugio Ruta 39
Refugio Ruta 39
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