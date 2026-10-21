Graves destrozos en la Escuela Técnica de Rocha

El subdirector de la Escuela Técnica de Rocha, Juan Carlos Pereyra, describió los graves destrozos y faltantes constatados en el centro educativo tras un importante ataque vandálico.

• Personas extrañas ingresaron a las instalaciones provocando roturas en puertas y ventanas. Además, causaron un gran desorden y dañaron mobiliario y materiales didácticos en diversos talleres y salones. • Las autoridades del establecimiento educativo manifestaron su profunda preocupación y reclamaron por la falta del servicio de seguridad Art. 222. El mismo brindaba custodia y fue retirado recientemente debido a ajustes económicos. • Personal del Área de Investigaciones y de Policía Científica de la Jefatura de Policía de Rocha trabajan bajo las órdenes de la Fiscalía para determinar el alcance total del daño e identificar a los responsables