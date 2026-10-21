Gran Cierre de “Octubre Rosa” en Paseo del Este

El gerente de marketing de Paseo del Este , Pablo Medina, anunció la realización de una jornada comunitaria y de sensibilización en conjunto con la Asociación Civil Juntas Podemos, orientada a la prevención del cáncer de mama.

• Las actividades se llevarán a cabo este sábado 24 de octubre, comenzando la concentración desde las 11:00 horas. La inauguración formal y la apertura de stands y "Ciudad Rosa" comenzará a partir de las 12:00 horas. • La jornada incluirá espectáculos de música en vivo, shows de danza, exhibición de boxeo femenino, arte en directo, clases de gimnasia y sorteos especiales. • Uno de los ejes centrales será el taller de autoexamen mamario dictado por profesionales de la salud, programado para las 12:30 horas. • El encuentro es de acceso libre y gratuito para toda la comunidad. No requiere inscripción previa; el único requisito es acercarse a las instalaciones de Paseo del Este (Maldonado) con ganas de compartir, informarse y acompañar la causa.