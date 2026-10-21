Gran Bingo Solidario a Beneficio de Por los Animales Maldonado
La referente de la organización Por los Animales Maldonado, Valentina Alonsopérez, anunció la realización de un esperado evento recreativo destinado a recaudar fondos para cubrir deudas veterinarias y continuar asistiendo a mascotas rescatadas.
La organización Por los Animales Maldonado, liderada por su referente Valentina Alonsopérez, llevó a cabo con gran éxito su esperado Bingo Solidario en las instalaciones de Punta Shopping. La jornada tuvo como objetivo principal recaudar fondos para saldar deudas veterinarias y asegurar el sustento de las mascotas rescatadas que la ONG mantiene bajo su cuidado.