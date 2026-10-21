Canal Once · Punta del Este — Maldonado
Maldonado 11° / 17° Miércoles 21 OCT 2026
← Volver Noticias
Buscar
Último momento
Gran Bingo Solidario a Beneficio de Por los Animales Maldonado Gran Cierre de “Octubre Rosa” en Paseo del Este Adopciones y Hogares Transitorios para Animales en Maldonado Educación y Concientización en la Lucha Contra el Cáncer Detalles de la 5K “Por Más Vidas” en Maldonado Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama Conmemoración y Origen del Día del Departamento de Maldonado 4ta edición del “Cierre de Temporada de la Ballena Franca Austral”

Gran Bingo Solidario a Beneficio de Por los Animales Maldonado

La referente de la organización Por los Animales Maldonado, Valentina Alonsopérez, anunció la realización de un esperado evento recreativo destinado a recaudar fondos para cubrir deudas veterinarias y continuar asistiendo a mascotas rescatadas.

La organización Por los Animales Maldonado, liderada por su referente Valentina Alonsopérez, llevó a cabo con gran éxito su esperado Bingo Solidario en las instalaciones de Punta Shopping. La jornada tuvo como objetivo principal recaudar fondos para saldar deudas veterinarias y asegurar el sustento de las mascotas rescatadas que la ONG mantiene bajo su cuidado.

Ver en vivo Canal 11 ↑