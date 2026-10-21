Financiamiento y Plazos para el Liceo Nº 3 de San Carlos

El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, aportó detalles económicos y temporales sobre la construcción del nuevo centro educativo, cuya disponibilidad de tierras quedó formalizada tras la firma del reciente convenio

• Las obras del futuro centro de educación media demandarán un monto de 106 millones de pesos uruguayos, financiados con recursos aprobados del presupuesto nacional. • Los equipos técnicos estiman que los trabajos edilicios demandarán algo más de un año, proyectando que el Liceo Nº 3 de San Carlos estará operativo a comienzos de 2028. • El proyecto contempla un edificio de dos plantas equipado con nueve aulas y laboratorios, con capacidad para albergar a unos 600 estudiantes enfocados en la educación media básica.