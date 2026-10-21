Éxito en la 23ª Edición de "Piriápolis de Película"

El periodista, crítico y director artístico del festival, Alejandro Yamgotchian, celebró la enorme convocatoria de público lograda en las instalaciones del emblemático Argentino Hotel.

• Durante todo el fin de semana, destacadas propuestas audiovisuales de diversos países tuvieron lugar en las salas de exhibición, abarcando largometrajes y cortometrajes independientes de gran libertad creativa. • Al alcanzar su 23ª edición, el festival ratificó su posición como un espacio gratuito clave para el intercambio cultural entre realizadores consagrados, cineastas emergentes y los amantes del séptimo arte. • El encuentro contó con muestras especiales como la Competencia Iberoamericana de Cortometrajes y la sección local Maldonado Filma, dinamizando fuertemente la actividad cultural y turística del balneario.