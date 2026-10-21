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Educación y Concientización en la Lucha Contra el Cáncer

La referente de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, Virginia De Vida, remarcó el valor del compromiso comunitario y la prevención activa en el abordaje integral de la enfermedad.

• La institución mantiene un trabajo constante desde el área de educación poblacional, desarrollando talleres, charlas informativas y entrega de materiales didácticos en diversos puntos del departamento. • Se realizan varias actividades para concientizar bajo la premisa de que "es un trabajo entre todos", involucrando a centros educativos, empresas, organizaciones sociales y familias en la promoción de hábitos saludables. • El objetivo central de estas movilizaciones es dotar a la ciudadanía de herramientas para disminuir los factores de riesgo y entender que el autocuidado y los controles periódicos son fundamentales.

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