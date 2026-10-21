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Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama

La licenciada Virginia De Vida, referente de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, destacó la importancia de la prevención y la detección temprana en el marco de una nueva jornada global de sensibilización.

• Cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, una instancia clave para recordar que el diagnóstico a tiempo salva vidas y aumenta drásticamente las posibilidades de cura. • Desde la Comisión apoyan activamente la iniciativa de la Asistencial Médica de Maldonado con la correcaminata “5K Por Más Vidas”, un evento que une el deporte y la solidaridad para visibilizar la causa. • Las autoridades insisten en la importancia de mantener los controles médicos anuales, realizarse la mamografía según las pautas de edad y promover hábitos de vida saludables en toda la población uruguaya.

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