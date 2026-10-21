Detalles de la 5K “Por Más Vidas” en Maldonado

El presidente de La Asistencial Médica de Maldonado, el Dr. Gustavo Ferrés, encabezó la presentación oficial de los aspectos organizativos y logísticos de la correcaminata solidaria “5K Por Más Vidas”.

• Las autoridades presentaron los detalles de la 5K "Por Más Vidas", destacando que la actividad busca movilizar a la comunidad en el marco del mes de concientización y lucha contra el cáncer de mama. • La carrera es organizada por Suca Sports con el acompañamiento y respaldo de La Asistencial, garantizando toda la cobertura de salud, hidratación y cronometraje para los participantes. • El evento deportivo y recreativo convoca a familias, atletas y sobrevivientes de la enfermedad, promoviendo hábitos saludables y recaudando fondos para fortalecer el apoyo a pacientes oncológicos en el departamento.