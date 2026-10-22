Designaciones Directas en la Intendencia de Maldonado

El edil del Partido Nacional, Adolfo Varela, respaldó de manera firme la incorporación de 50 nuevos funcionarios a la administración de la Intendencia de Maldonado (IDM), respondiendo a los cuestionamientos de la oposición.

• El legislador departamental subrayó que los ingresos se realizan bajo el marco del artículo 4 de la Ley N.º 20.451. Esta normativa nacional faculta a los intendentes de todo el país a realizar contrataciones directas excepcionales fundadas en criterios de idoneidad y sujeto a disponibilidad presupuestal. • Varela aclaró que este mecanismo legal no otorga permanencia en el Estado. Los contratos asignados finalizan de forma automática al concluir el período de gobierno del actual intendente, Miguel Abella, por lo que los funcionarios dejarán sus puestos en el año 2030.