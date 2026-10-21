Conmemoración y Origen del Día del Departamento de Maldonado

El edil del Partido Colorado, Eduardo Elinger, destacó el significado de una nueva celebración del Día de Maldonado, recordando el proceso que dio origen a esta fecha oficial en el calendario departamental.

• El Día de Maldonado se celebra formalmente cada 19 de octubre, en conmemoración del año 1594, cuando el rey Felipe II emitió la Real Cédula que incluyó por primera vez el nombre de "Maldonado" en un documento oficial. • Eduardo Elinger fue el principal impulsor de esta iniciativa ante la Junta Departamental en el año 2004, logrando que se aprobara el proyecto de decreto para institucionalizar este día de identidad local. • La fecha busca consolidar el sentido de pertenencia de los habitantes, promoviendo actividades culturales, educativas y protocolares que rescatan la rica historia y evolución del departamento.