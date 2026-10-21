Avanzan las Gestiones para el Liceo Nº 2 de Piriápolis

El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, confirmó importantes novedades sobre el desarrollo del proyecto educativo para el balneario, el cual avanza a paso firme en su planificación técnica.

• Las autoridades de la enseñanza continúan avanzando en las gestiones administrativas y de diseño edilicio para dar luz verde a la concreción del nuevo establecimiento de educación media. • Los equipos de infraestructura trabajan intensamente para que el llamado a licitación pública se concrete este mismo año, agilizando los tiempos para el inicio de las obras. • La creación de este segundo liceo es una obra largamente esperada para dar respuesta al sostenido crecimiento demográfico de Piriápolis y aliviar la demanda del actual centro educativo de la zona.