Canal Once · Punta del Este — Maldonado
Maldonado 11° / 17° Miércoles 21 OCT 2026
← Volver Noticias
Buscar
Último momento
Gran Bingo Solidario a Beneficio de Por los Animales Maldonado Gran Cierre de “Octubre Rosa” en Paseo del Este Adopciones y Hogares Transitorios para Animales en Maldonado Educación y Concientización en la Lucha Contra el Cáncer Detalles de la 5K “Por Más Vidas” en Maldonado Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama Conmemoración y Origen del Día del Departamento de Maldonado 4ta edición del “Cierre de Temporada de la Ballena Franca Austral”

Avanzan las Gestiones para el Liceo Nº 2 de Piriápolis

El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, confirmó importantes novedades sobre el desarrollo del proyecto educativo para el balneario, el cual avanza a paso firme en su planificación técnica.

• Las autoridades de la enseñanza continúan avanzando en las gestiones administrativas y de diseño edilicio para dar luz verde a la concreción del nuevo establecimiento de educación media. • Los equipos de infraestructura trabajan intensamente para que el llamado a licitación pública se concrete este mismo año, agilizando los tiempos para el inicio de las obras. • La creación de este segundo liceo es una obra largamente esperada para dar respuesta al sostenido crecimiento demográfico de Piriápolis y aliviar la demanda del actual centro educativo de la zona.

Ver en vivo Canal 11 ↑