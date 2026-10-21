Adopciones y Hogares Transitorios para Animales en Maldonado

La referente de la organización Por los Animales Maldonado, Valentina Alonsopérez, visibilizó la realidad de los animales rescatados y el esfuerzo diario que realizan para brindarles una segunda oportunidad.

• Actualmente, un promedio de 50 animales esperan ser adoptados, entre perros y gatos de diferentes edades que buscan un hogar definitivo y responsable. • La organización trabaja con hogares transitorios, un eslabón fundamental para cuidar, rehabilitar y cobijar a los animales de forma temporal mientras se concreta su adopción. • Para conocer las historias de los rescatados, colaborar como hogar de tránsito o adoptar, se puede encontrar toda la información en su cuenta de Instagram: @porlosanimalesmaldonado.