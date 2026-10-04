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4ta edición del “Cierre de Temporada de la Ballena Franca Austral”

Álvaro Pérez Tort, referente de Ballenas Uy, celebró la cuarta edición del "Cierre de Temporada de la Ballena Franca Austral". Este encuentro reunió lo más destacado del avistaje de ballenas en las costas de Maldonado.

Ballenas Uy es una comunidad y grupo de avistaje de fauna marina en Uruguay fundado por Álvaro Pérez Tort y Diego Rubio para registrar y difundir la vida de los cetáceos. La temporada de avistamientos transcurre cada año entre los meses de julio y octubre, período en el que la ballena franca austral utiliza las aguas protegidas de Maldonado y Rocha para descansar y amamantar a sus crías.

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