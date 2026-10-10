10ª Edición del Food and Wine

Se pone en marcha una nueva edición del prestigioso festival que reúne lo mejor de la gastronomía y la vitivinicultura regional e internacional en un entorno exclusivo.

• El encuentro gastronómico reunirá a 15 grandes chefs de Uruguay, Argentina y Brasil, quienes cocinarán en vivo y presentarán propuestas culinarias exclusivas. • Los platos creados para la ocasión estarán acompañados por una selección de vinos de alta gama provenientes de bodegas de Uruguay, Argentina, Chile, Francia, España e Italia. • Al cumplir su 10ª edición, el evento se consolida como uno de los atractivos turísticos y culturales más importantes de la temporada para los amantes del buen vivir.