Inicio
Empresa
Programación
Contacto
Buscar
Ingresar
¡Bienvenido! Ingresa en tu cuenta
¿Olvidaste tu contraseña?
Recupera tu contraseña
Canal Once
Teléfono: 4222 4788 - 4222 9549
Mail: info@canalonce.com.uy
Dirección: Louvre y Salt Lake, Cantegril. CP: 20100
Inicio
Empresa
Programación
Contacto
Inicio
Sin categoría
Patricia Zunini – Vigilia
Patricia Zunini – Vigilia
9 octubre 2025
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Artículo relacionados
Más del autor
🧠 Dr. Sergio Marta | Director Salud y Adicciones – IDM Lideró conversatorio sobre salud mental para informar y concientizar sobre esta...
🐋 Álvaro Pérez Tort | Ballenas Uy Cierre de temporada de avistamiento de ballenas. 18/10 a las 15:30 hs en el municipio...
🎭 Juan Arismendi & Flavia Pineda | Comparsa La Mansa Festival benéfico con entrada gratuita. Sábado 11/10 desde 14:30 hs en Cervantes...
Dejar respuesta
Cancelar respuesta
Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente.
© Desarrollado por Creo