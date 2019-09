Darío Pérez pretende llegar a los “desencantados”

El diputado Darío Pérez inicia esta semana un activo posicionamiento de su sector la Liga Federal, el cual apuesta a llegar al riñón de los “desencantados” y brindarles las razones de por qué volver a confiarle el voto en octubre y noviembre al Frente Amplio.

“Esa pregunta es la que me hacen, es la que me hago yo mismo y es la que vamos a salir a responder, con cifras, propuestas y nuestra convicción, seguros de que Daniel Martínez reúne todas las condiciones para dirigir un cuarto gobierno del FA. Vamos a defender todo lo que hizo bien, y no se sabe, porque no supimos comunicarlo y vamos a proponer mejorar en aquellos aspectos donde aún nos falta.

Seremos la red de contención de los desencantados y también ser la puerta de entrada de los jóvenes que buscan cambiar con rebeldía algunas realidades”, indicó Darío Pérez.

El líder de la Liga Federal Lista 1813 y su equipo desarrollaron varias propuestas en Vivienda, Empleo, Inclusión Social y Seguridad, las cuales serán defendidas en el próximo parlamento y gobierno.

En ese sentido, este martes 10 de setiembre a las 19 y 30 en la Huella de Seregni se oficializará el acuerdo electoral entre los sectores Liga Federal Frenteamplista 1813 conducido por el Diputado Dr. Darío Pérez y el Nuevo Espacio lista 99 mil liderado por el Senador Rafael Michelini.

Con este acuerdo Darío Pérez apuesta a mantener un equilibrio de fuerzas dentro del Frente Amplio y fortalecer los sectores llamados moderados dentro de la izquierda;

“Nos une y compartimos con el Nuevo Espacio una visión de socialismo democrático, republicano, reafirmando los principios y valores que sentaron las bases fundacionales de nuestro Frente Amplio en Unidad y sin Exclusiones, reafirmando en este espacio una impronta Seregnista.

Compartimos la misma mirada de que en el próximo gobierno del Frente Amplio las prioridades deben de ser: el empleo, la seguridad, la vivienda, la educación y el medio ambiente. Todo nuestro esfuerzo y energía estará volcado para lograr el cuarto gobierno del Frente Amplio con Martínez-Villar para no perder lo bueno y hacerlo mejor”, indicó el legislador frenteamplista.

El acuerdo se basa en integrar un mismo Sub lema y presentar lista calcada al Senado, manteniendo cada uno la independencia de presentarse con sus respectivas identidades de números, más allá de que en algunos departamentos pueda haber acuerdos a nivel de la diputación.